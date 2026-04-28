تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية اسم الفنانة سعاد عبدالله على نطاق واسع، عقب انتشار أنباء غير مؤكدة تتحدث عن سحب الجنسية الكويتية منها، ما فتح باب التساؤلات حول حقيقة هذه المعلومات.

مزاعم متداولة

وتضمنت بعض المنشورات مزاعم تشير إلى صدور قرار يشمل الفنانة وعدداً من أفراد أسرتها، بينهم شقيقتها الإعلامية أمل عبدالله وشقيقها فيصل عبدالله، وهو ما زاد من حدة التفاعل والجدل عبر المنصات.

ربط بملفات الجنسية

وأشارت منشورات أخرى إلى أن هذه الأنباء تأتي في سياق مراجعة ملفات الجنسية الكويتية تحت بند «الأعمال الجليلة»، مع الحديث عن أصول عائلية، دون تقديم أي مصادر رسمية تدعم هذه الادعاءات.

غياب التأكيد الرسمي

حتى الآن، لم يصدر أي بيان أو توضيح رسمي من الجهات الحكومية في الكويت يؤكد أو ينفي صحة ما يتم تداوله، لتبقى هذه المعلومات في إطار الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل.

ملفات الجنسية

وتأتي هذه الأنباء في وقت تشهد الكويت إجراءات لمراجعة بعض ملفات الجنسية وفق الأطر القانونية، طالت حالات متعددة داخل المجتمع، من بينها شخصيات عامة.

من هي سعاد عبدالله؟

تُعد سعاد عبدالله، المولودة عام 1950، من أبرز رموز الفن في الكويت والخليج، بدأت مسيرتها عام 1963، وقدمت خلال عقود طويلة مئات الأعمال التلفزيونية والمسرحية والإذاعية، كما ارتبط اسمها بأعمال درامية بارزة وبرامج رمضانية، وتزوجت من المخرج الكويتي فيصل الضاحي عام 1968.