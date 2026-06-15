نجت الفنانة المصرية نهال عنبر من حادثة مرورية خطيرة على طريق الساحل الشمالي، بعدما تعرضت سيارتها لعطل مفاجئ أثناء القيادة كاد أن يتسبب في اشتعالها بالكامل، ما وضعها في موقف بالغ الخطورة.

لا إصابات

وأوضحت عنبر أنها نجحت في السيطرة على الموقف وإيقاف السيارة في التوقيت المناسب قبل تفاقم العطل، مشيرة إلى أنها عاشت لحظات من الخوف الشديد أثناء الحادثة دون تعرضها لأي إصابات خطيرة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت عن تفاصيل ما حدث قائلة إن السيارة كادت أن تشتعل بها النيران أثناء سيرها على الطريق، لولا ستر الله وتدخل العناية الإلهية في اللحظة الحاسمة، مؤكدة أن الموقف كان يمكن أن ينتهي بكارثة محققة.

وحرصت نهال عنبر على طمأنة جمهورها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتمتع بحالة صحية جيدة بعد الحادثة التي أثارت حالة من القلق بين محبيها، داعية الله أن يديم عليها السلامة.

آخر أعمالها

وعلى الصعيد الفني، شاركت نهال عنبر سابقاً في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2026 من خلال مسلسل «إثبات نسب»، الذي جمع كلا من درة، نبيل عيسى، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، ولاء الشريف، هند عبدالحليم، سليم الترك، محسن محي الدين، أحمد جمال سعيد وآخرين، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد محمد عبدة.