ترعة المريوطية تكرر المأساة.. 7 قتلى في حادثة جديدة بالموقع نفسه خلال أسبوعين

تحولت رحلة عودة من حفل زفاف إلى مأساة دامية هزت محافظة الجيزة، بعدما لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادثة سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين، مساء الأحد، في واقعة أعادت إلى الأذهان فاجعة مشابهة شهدها الموقع ذاته قبل أقل من أسبوعين وأسفرت عن مصرع أسرة كاملة.

وشهد الطريق الواقع بين قريتي أبو صير والعزيزية حالة من الاستنفار عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في مياه ترعة المريوطية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة.

وبحسب التحريات الأولية، كان الضحايا في طريق عودتهم إلى مركز الصف عقب مشاركتهم في حفل زفاف أحد أقاربهم، حيث كانوا يستقلون سيارة ملاكي ضمن موكب من السيارات المرافقة للزفة.



وأثناء سير السيارة تعرض الإطار الأمامي لانفجار مفاجئ، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانحراف المركبة عن الطريق وسقوطها داخل مياه الترعة.

وأكدت التحريات أن السيارات التي كانت تسير خلف المركبة المنكوبة شاهدت لحظة انحرافها وسقوطها في المياه، وحاول مستقلوها التدخل وإنقاذ الركاب، إلا أن السيارة غرقت خلال دقائق قليلة، ما صعّب مهمة إنقاذ من كانوا بداخلها.



ودفعت قوات الإنقاذ النهري بفرق متخصصة مدعومة بثلاثة لانشات للبحث والتمشيط داخل المجرى المائي، فيما شارك عدد من الأهالي في عمليات الإنقاذ والانتشال.

وتمكنت القوات من استخراج السيارة وانتشال جثامين الضحايا، بينما جرى إنقاذ أحد مستقليها ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأسفرت الحادثة عن مصرع: يحيى حلمي سيد عيد (54 عامًا)، محمود إسماعيل محمود محمد (47 عامًا)، محمد سعيد محمود محمد (36 عامًا)، سعيد محمد سعيد محمود (6 أعوام)، مالك يحيى حلمي سيد (10 أعوام)، جثتان لم يتم التعرف على هويتهما وقت إعداد الخبر

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى البدرشين تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المعنية إجراءات التعرف على الضحايا واستكمال التحقيقات.

وتكتسب الحادثة أبعادًا أكثر مأساوية كونها وقعت بالقرب من الموقع ذاته الذي شهد مطلع يونيو الجاري سقوط سيارة ملاكي أخرى داخل ترعة المريوطية، ما أسفر حينها عن مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال، في حادثة أثارت حالة واسعة من الحزن والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير المعاينات الأولية في الحادثين إلى تشابه ملابسات الواقعتين، حيث أدى فقدان السيطرة على عجلة القيادة وانحراف المركبة عن الطريق إلى سقوطها داخل المياه، وهو ما أعاد المطالبات بضرورة تعزيز إجراءات السلامة المرورية على الطريق الممتد بمحاذاة الترعة.

وأثار تكرار الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة تساؤلات بشأن مدى كفاية الحواجز الواقية ووسائل التأمين على جانبي الطريق، خصوصا في المناطق التي تمر بمحاذاة المجاري المائية، وسط مطالب من الأهالي بضرورة التدخل العاجل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحادثة لتسهيل أعمال الإنقاذ والمعاينة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على الأسباب النهائية للحادثة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.