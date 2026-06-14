أفصح مسؤول إيراني رفيع أن طهران وافقت بموجب مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة على أنها لن تنتج أو تمتلك أسلحة نووية.



ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله: إن واشنطن وافقت على تخفيف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، لافتاً إلى أنه سيتم مناقشة الآلية خلال 60 يوماً القادمة.



وأعلن أنه بموجب مسودة مذكرة مع واشنطن، توافق إيران على الإبقاء على الوضع النووي القائم حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، بما في ذلك عدم تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية.



وقال المسؤول الإيراني إن بموجب مسودة المذكرة، ستقوم الولايات المتحدة برفع أو تعليق عقوبات النفط على إيران لفترة محددة، ما يسمح لطهران ببيع النفط وتلقي العائدات. ولفت إلى أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز فوراً أمام جميع السفن التجارية، بينما سترفع أمريكا الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية.



وأضاف أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، بما في ذلك عبر تحويلات نقدية مباشرة، وتعاون بين دول المنطقة، وخطوط الائتمان المالي.



وكانت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، نقلت عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني، قوله: إن القرار النهائي لطهران بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، لا يزال قيد الدراسة.



وأضاف أن «إيران لم تعلن بعد قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة. لا تزال دراسة الأبعاد السياسية والقانونية والفنية للمقترحات المطروحة مستمرة».



ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن «دراسة مختلف أبعاد المقترحات لا تزال مستمرة على المستويين الفني وصنع القرار، وأن الجهات المعنية تقوم بتقييم دقيق للجوانب السياسية والقانونية والفنية للموضوع».