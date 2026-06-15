أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في إحدى المناطق حكما تضمّن إلزام المدعى عليها -وهي جهة معنية بحقوق البث الحصري للمناسبات الرياضية ومباريات كرة القدم- برد قيمة الدفعة الأولى للمدعية عشرة ملايين ريال، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وذلك على إثر نزاع تعاقدي بين الطرفين بشأن تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد.

وأوضحت وقائع الدعوى التي نشرها ديوان المظالم أن المدعية طالبت بإنهاء العقد واسترداد قيمة الدفعة الأولى عشرة ملايين ريال، إضافة إلى التعويض عن استثماراتها، استنادًا إلى منح المدعى عليها حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إشعارها، في حين دفعت المدعى عليها بأن تلك الفعاليات لا تدخل ضمن نطاق العقد، كما طالبت بإلزام المدعية بسداد الدفعة الثانية من قيمة العقد.

وبيّنت المحكمة في أسباب حكمها أن العقد منح المدعية حق إنهائه بشكل فوري إذا لم تلتزم المدعى عليها بإقامة وتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية، وهو ما ثبت تحققه في الدعوى.

وأكد ديوان المظالم من خلال نشر هذا الحكم أهمية الالتزام بالبنود التعاقدية واحترام الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف، بما يعزز الثقة في التعاملات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفق أحكام القضاء الإداري.

يذكر أن ‏ديوان المظالم ينشر في إصداراته الجديدة من مجموعة الأحكام الإدارية ومجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا عبر بوابته الرقمية.