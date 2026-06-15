تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية تصاعداً مقلقاً في أزمة تفشي فايروس «إيبولا»، بعدما أعلنت وزارة الصحة هناك عن قفزة جديدة في حصيلة الضحايا، حيث ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 782 حالة، في حين حصد الوباء أرواح 181 شخصاً حتى الآن. وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن الساعات الـ24 الماضية وحدها شهدت تسجيل 72 إصابة جديدة، ما يعكس الوتيرة المتسارعة لانتشار العدوى في المجتمعات المحلية.

هذا التدهور الوبائي يأتي بالتزامن مع دق ناقوس الخطر عالمياً؛ إذ كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت رسمياً أن تفشي الفايروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجارتها أوغندا بات يمثل حالة طوارئ صحية، محذرة من خطورة امتداد هذا التهديد العابر للحدود إلى دول أخرى.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، رفعت المنظمة الدولية تقييمها لمستوى الخطر الإقليمي إلى «مرتفع»، وسط مخاوف جادة من خروج السيطرة على الوباء ما لم تتضافر الجهود الدولية لإسناد المنظومة الصحية في المنطقة.