هزت محافظة الديوانية جنوبي العراق فضيحة مدوية بعد صدور قرار قضائي بحبس أربعة من عناصر الشرطة، بينهم ضابط برتبة نقيب، على ذمة التحقيق إثر اتهامهم بالاعتداء الجنسي المتكرر على موقوفة في السابعة والعشرين من عمرها داخل مركز شرطة النهضة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ليلة الثالث والعشرين من يوليو الماضي، حين أُخرجت الضحية من زنزانتها متأخرة إلى غرفة ملحقة بالمركز ليتعرض لها الجناة، في جريمة حاول أحدهم طمس معالمها بالادعاء بأن كاميرات المراقبة كانت معطلة لساعتين، قبل أن تكشف التحريات حقيقة الفعل المخزي. وفي السياق، أكد وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي أن الوزارة تعاملت مع الملف باستقلالية تامة رافضة أي تهاون يمس الكرامة الإنسانية، بينما أوضحت قيادة شرطة الديوانية إحالة المتهمين وفق قانون قوى الأمن الداخلي للقضاء، وسط متابعة ميدانية من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي وثقت أقوال الضحية واطلعت على وضعها الصحي والنفسي.