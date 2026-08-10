ودع قائد إنتر ميامي الأمريكي والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي برفقة عائلته، والده خورخي ميسي، أمس (الأحد)، في مقبرة «إل برادو» الواقعة على مشارف مدينة روساريو الأرجنتينية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتوفي خورخي ميسي، الذي تولى أيضاً إدارة أعمال نجله ليونيل منذ أن كان في الرابعة عشرة من عمره، في أحد مستشفيات مسقط رأسه روساريو، يوم السبت، عن عمر ناهز 68 عاماً، بعد صراع مع المرض.

مراسم وداع خاصة في روساريو

وكان ميسي قد وصل برفقة شريكته أنتونيلا وأطفالهما إلى مدينة روساريو خلال الساعات الماضية، على متن طائرة خاصة قادمة من الولايات المتحدة، للانضمام إلى والدته سيليا كوتشيتيني وإخوته ماتياس ورودريغو وماريا سول خلال مراسم الجنازة.

وأغلقت الشرطة حديقة «إل برادو» أمام الزوار منذ منتصف النهار، بهدف توفير مزيد من الخصوصية للعائلة خلال مراسم الوداع.

رسائل مواساة

وبدت علامات الحزن الشديد على ليونيل ميسي خلال مراسم الجنازة، فيما حرص عدد من المشجعين على التعبير عن دعمهم للنجم الأرجنتيني، حيث تركوا لافتات تحمل رسائل مؤثرة، وكتب أحدهم على سياج مقبرة «إل برادو»: «ابق قوياً يا ليونيل، نحن نحبك».