في ظل التحركات المبكرة للأندية الكبرى استعداداً للموسم القادم، برز اسم فيديريكو فالفيردي كأحد أبرز أهداف سوق الانتقالات، بعد اهتمام واضح من الأهلي السعودي بتعزيز صفوفه بنجوم الصف الأول.

ورفض نادي ريال مدريد عرضاً مالياً كبيراً تقدم به الأهلي للتعاقد مع لاعب الوسط الأوروغوياني خلال فترة الانتقالات القادمة. وبحسب ما أورده موقع «Fichajes»، بلغت قيمة العرض نحو 80 مليون يورو، إلا أن إدارة النادي الإسباني تمسكت بموقفها ورفضت التفريط في اللاعب، باعتباره أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

ويأتي هذا التحرك من جانب الأهلي بعد تتويجه أخيراً بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة. وتسعى إدارة النادي إلى استثمار هذا النجاح عبر تدعيم الفريق بصفقات قوية من الدوريات الأوروبية، بهدف الحفاظ على الزخم والمنافسة على مختلف البطولات.

ورغم القيمة المالية المرتفعة للعرض، يرى مسؤولو ريال مدريد أن فالفيردي يمثل ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها، في ظل أدائه المستقر وتعدد أدواره داخل الملعب، سواء في خط الوسط أو على الأطراف. كما يؤكد النادي أن اللاعب خارج قائمة المعروضين للبيع، وأن استمراره يُعد جزءاً أساسياً من خطط الفريق المستقبلية.

من جانبه، يشارك فالفيردي إدارة ناديه التوجه نفسه، إذ يشعر بالاستقرار داخل ريال مدريد ولا يضع خيار الرحيل ضمن أولوياته في المرحلة الحالية، مفضلاً الاستمرار في المنافسة على أعلى المستويات الأوروبية.

يُذكر أن فالفيردي، البالغ من العمر 27 عاماً، انضم إلى الفريق الأول لريال مدريد عام 2018، ويرتبط بعقد يمتد حتى يونيو 2029، فيما تُقدّر قيمته السوقية بنحو 120 مليون يورو.