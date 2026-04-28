أعلن نادي فنربخشة إقالة مدربه دومينيكو تيديسكو، بعد الهزيمة القاسية أمام غلطة سراي بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري التركي، مطلع الأسبوع الجاري.

حلم اللقب يتبخر

وأصبحت فرصة فنربخشة في التتويج بلقب الدوري شبه مستحيلة، إذ تجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بسبع نقاط عن غلطة سراي المتصدر، قبل ثلاث جولات فقط من نهاية المسابقة.

بيان فنربخشة

وأوضح النادي التركي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه انفصل عن المدرب دومينيكو تيديسكو، إلى جانب إنهاء التعاقد مع المدير الرياضي ديفين أوزيك ومنسق كرة القدم بيركي تشلبي.

بديل تيديسكو

وأوضح بيان فنربخشة أن مساعد المدرب زكي مراد غولي سيتولى قيادة الفريق في المباريات المتبقية من الموسم الحالي.