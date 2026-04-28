تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه برينتفورد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس (الإثنين)، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإنجليزي «البريميرليغ».

أهداف المباراة

افتتح مانشستر يونايتد التسجيل مبكراً عن طريق كاسيميرو في الدقيقة 11، ثم أضاف بنيامين سيسكو الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وقلص ماثياس ينسن النتيجة لبرينتفورد في الدقيقة 87، لكن الوقت لم يكن كافياً أمام الضيوف لمحاولة إدراك التعادل.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث، ليقترب بشدة من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2023-2024.

في المقابل، تجمد رصيد برينتفورد عند 48 نقطة في المركز التاسع، لكن لا تزال لديه فرصة التأهل إلى الدوري الأوروبي.