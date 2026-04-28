جامعة منوبة تحتفي بتجربة سعد الثقفي



احتفت كلية الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة التونسية، بالتجربة الإبداعية للأديب والشاعر الدكتور سعد بن حمود الثقفي، عبر ندوة علمية أسهم فيها نخبة من الأكاديميين والباحثين المهتمين بالشأن الأدبي العربي.

و انطلقت الفعالية بجلسة علمية أدارها حمزة الهمامي، و تضمنت قراءات نقدية، وورقات بحثية استجلت عوالم الضيف الإبداعية؛ وقدمت الدكتورة وناسة بنت الطيب النصراوي ورقة تناولت الملامح الجمالية في نتاج الثقفي، تلتها مداخلات بحثية استعرضت خصوصية تجربته وتأثيرها في المشهد الثقافي المعاصر.

و اختتمت الجلسة بشهادةقدمها الدكتور الثقفي، استعرض خلالها محطات من مسيرته الأدبية الطويلة، مقدماً رؤيته الفلسفية حول قضايا الكتابة والتشكيل الشعري، ما فتح باباً للنقاش المعمق بين الحضور والضيف حول أثر النص الإبداعي في تشكيل الهوية الثقافية.

وفي ختام الأمسية، جرت مراسم تكريم الدكتور الثقفي والمشاركين في الجلسة العلمية، تقديراً لعطائهم الفكري وإسهاماتهم في إثراء الحراك الأكاديمي بين تونس والمملكة.