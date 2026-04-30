واصل الدولار الأمريكي صعوده مقابل الجنيه المصري مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تدفع إلى هروب المزيد من الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية.



وفي تعاملات اليوم، وفيما تشهد السوق حالة من الارتباك، فقد استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 52.97 جنيه للشراء، مقابل 53.11 جنيه للبيع.



ووفق إحصاء «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك التنمية الصناعية، عند مستوى 53.85 جنيه للشراء، و53.95 جنيه للبيع.



أقل سعر



وجاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنك القاهرة، عند مستوى 52.78 جنيه للشراء، مقابل 52.88 جنيه للبيع.



ولدى بنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر صرف الدولار نحو 53.76 جنيه للشراء، مقابل 53.86 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 53.69 جنيه للشراء، و53.79 جنيه للبيع. ولدى البنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 53 جنيه للشراء، مقابل 53.10 جنيه للبيع.



الأموال الساخنة



ويأتي تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار في وقت تشهد فيه الأموال الساخنة تقلبات ملحوظة؛ وبعد موجة بيع سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري أمس الأربعاء صافي شراء قدره 204 ملايين دولار خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البورصة المصرية.



وتأتي عودة الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية، بعد موجة تخارج استمرت يومين وسجلت صافي بيع قدره 558 مليون دولار.



وأدى خروج الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى عودة الدولار الأمريكي للارتفاع مجدداً مقابل الجنيه.