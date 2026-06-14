برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وقّع الرئيس التنفيذي لـ«NHC» محمد بن صالح البطي مذكرة تفاهم مع شركة سينوما تشنغدو الصينية للتصميم والأبحاث الهندسية، في خطوة تعزز مسار الشراكات الدولية وتدعم مستهدفات القطاع العقاري في المملكة. ومثل شركة سينوما تشنغدو الرئيس التنفيذي ليو شياونينغ.

وتأتي هذه المذكرة امتداداً لجهود «NHC» في توسيع قاعدة الشركاء الدوليين واستقطاب الشركات العالمية ذات الخبرات الهندسية والتقنية المتقدمة، بما يعزز تنافسية القطاع ويرفع جودة الوجهات العمرانية ويدعم مستهدفات التنمية في المملكة.

يُذكر أن وجهات «NHC» تجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متنوعة ضمن بيئة صحية مستدامة، فيما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعكس التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.