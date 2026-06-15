أي اتفاق مع إيران لا يعالج مسألتَي التسلح الباليستي والأذرع المسلحة في بعض الدول العربية، سيكون اتفاقاً ناقصاً واستمراراً لمشكلات إيران مع جيرانها !

سبب القلق من برنامج إنتاج الصواريخ الباليستية والمسيّرات، هو السياسة العدائية التي يمارسها النظام الإيراني تجاه جيرانه العرب، بينما تبدو المهمة الوحيدة للأذرع والمليشيات المسلحة بث الفوضى والدمار في المنطقة، لذلك لا أساس للثقة في أي علاقة مستقبلية مع إيران في ظل استمرار هذين العنصرين المؤججين للصراعات في المنطقة !

لا أحد في الخليج العربي يثق بالنوايا الإيرانية، ولا بمعسول تصريحات مسؤولي النظام الودودة، التي تخالف السلوك العدواني على أرض الواقع. وإذا كان من فائدة خرجت بها دول الخليج العربية من هذه الأزمة، فهي كشف جميع أقنعة النظام الإيراني وحقيقة سياساته العدوانية تجاهها، فقد استهدفت الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية أهدافاً مدنية في دول الخليج، التي تزعم إيران الحرص على صداقتها، أكثر مما استهدفت إسرائيل، العدو المعلن !

وفي كل الأحوال، تقع على عاتق دول الخليج العربية مسؤولية استخلاص العبر من هذه الأزمة، وضرورة إيجاد توازن قوة رادعة يحمي مصالحها في مواجهة إيران، فقد أثبتت الأزمة أن العداء الذي يكنّه النظام الإيراني تجاه دول الخليج العربية متجذّر في مختلف مستويات النظام، ويشكل جزءاً من عقيدته السياسية !

باختصار.. إيران لا تفهم سوى لغة القوة، وواقع السلام مع النظام الإيراني لا تصنعه إلا معادلات القدرة على الردع والمواجهة !