أكدت أمانة محافظة جدة مواصلة أعمال معالجة المباني الآيلة للسقوط في عدد من الأحياء، ضمن خطة استباقية تستهدف حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العمرانية، مشيرة إلى إزالة 400 عقار في حي الفيصلية، و240 عقاراً في حي الفاروق، فيما جرى إشعار أكثر من 800 عقار في حي الرويس، إضافة إلى إشعار 129 موقعاً أخيراً في حي غليل.

رخصة بناء جديدة لمالك العقار بعد إزالة المبنى

وأوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، أن المباني التي تُزال لكونها آيلة للسقوط لا تدخل ضمن نطاق التعويضات، كونها أملاكاً خاصة، مبيناً أن مالك العقار يُمنح رخصة بناء جديدة بعد إزالة المبنى.

وأضاف، أن المباني التي تثبت قابليتها للترميم يحصل ملاكها على تصاريح للترميم وفق الاشتراطات المعتمدة، بينما تُزال المباني غير الصالحة عبر المالك مباشرة أو من خلال الأمانة، على أن تُسترد تكاليف الإزالة من المالك لاحقاً.

فحص هندسي قبل اتخاذ القرار

وبيّنت الأمانة، أن التعامل مع المباني الآيلة للسقوط يمر بعدة مراحل تبدأ برصد المواقع في مختلف أحياء المحافظة، ثم إخضاعها لفحص فني وهندسي دقيق بواسطة استشاريين متخصصين لتقييم حالتها الإنشائية وتحديد مدى صلاحيتها للترميم أو الحاجة إلى الإزالة.

خطة وقائية لتعزيز السلامة

وأكدت الأمانة، حرصها على سلامة المباني والمواطنين والمقيمين، الأمر الذي دفعها إلى تنفيذ برنامج متكامل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط عبر لجنة مختصة، بهدف تفادي حوادث الانهيار قبل وقوعها، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العمرانية ورفع مستوى جودة الحياة في محافظة جدة.