شهدت مدينة «ليميرا» البرازيلية واقعة مأساوية أودت بحياة شابة تبلغ من العمر 21 عاماً، إثر سقوطها من جسر يرتفع 40 متراً خلال محاولتها خوض تجربة القفز بالحبال (البانجي)، بسبب إهمال كارثي من مشرفي اللعبة الذين نسوا ربط حبل الأمان الخاص بها قبل دفعها.

وكانت الضحية قد توجهت برفقة خطيبها إلى المرتفعات لخوض هذه المغامرة، إلا أن التجربة تحولت إلى فاجعة عندما قام العمال بإلقائها دون التأكد من تدابير السلامة، ما أدى إلى سقوطها الحاد ووفاتها على الفور.

صدمة الخطيب وتحقيقات الشرطة

وعلى خلفية الحادثة، تعرض خطيب الشابة -الذي شهد اللحظات الأخيرة لوفاتها أمام عينيه- لانهيار عصبي حاد نُقل على إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

من جانبها، باشرت السلطات الأمنية البرازيلية فتح تحقيق عاجل في الملابسات، إذ انتقلت الشرطة إلى موقع الجريمة وألقت القبض على ستة أشخاص من القائمين على إدارة اللعبة والعاملين فيها للتحقيق معهم بتهمة الإهمال الجسيم الذي أدى إلى الوفاة.