في لحظة خاطفة تحولت رحلة هادئة على طُرقات إقليم كردستان العراق إلى كابوس مروع، بعد أن انحرفت حافلة كبيرة عن مسارها لتسقط بشكل صادم في أحضان نهر يتدفق قرب قرية «رزان» بمحافظة أربيل.

الحادث الذي وقع أمس (السبت)، حبس أنفاس شهود العيان؛ فمع انقلاب الشاحنة الضخمة واستقرارها مقلوبة وسط المياه، بدا الأمر وكأن النهر قد ابتلع من كان على متنها، وتأكد غرق ثلاثة أشخاص في مجرى النهر لحظة السقوط المأساوي، لتنطلق على الفور عمليات إنقاذ مكثفة تسابق الزمن.

وبجهود مضنية، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال شخصين من وسط المياه وصراعهما مع الموت ليُكتب لهما عمر جديد، في حين لا يزال الراكب الثالث مفقوداً تحت ركام الحافلة أو جرفته التيارات المائية. ووفقاً لما نقلته وكالة «شفق نيوز» العراقية، التي نشرت صوراً قاسية للحافلة وهي غارقة تماماً ومقلوبة، فإن فرق الغواصين والإنقاذ تكثف عمليات البحث في النهر على أمل العثور على المفقود الأخير.