التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم في الرياض، وزير التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا، كيم جونغ هوان، وتم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة.

وعقب الاجتماع، وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال البترول والغاز، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المملكة وجمهورية كوريا بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الشراكة بينهما.

وتشمل المذكرة التعاون في مجالات البترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير والبتروكيميائيات، وتطوير الشراكات الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الطاقة، بما في ذلك التعاون لزيادة تخزين الخام السعودي في احتياطي البترول الإستراتيجي الكوري، مما يعزز استقرار الإمدادات ومرونتها. كما تم بحث فرص التعاون بين البلدين في تطوير مشاريع البنية التحتية المرتبطة بخطوط أنابيب البترول الخام التي تربط مرافق الإنتاج والتصدير. وتتناول المذكرة أيضاً تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي، وتنمية الشراكات في البحث والتطوير، ودعم الجهود المرتبطة بالاستدامة وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.