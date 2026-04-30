اتهمت تايبيه بكين بالتحايل على القيود المفروضة على واردات المنتجات الزراعية، عبر تهريب خضروات صينية إلى تايوان مروراً بفيتنام، في ممارسة وصفتها السلطات التايوانية بـ«غسل المنشأ».



وتفرض تايوان حظراً على استيراد أكثر من ألف منتج زراعي وسمكي من الصين، إلا أن مسؤولين أكدوا أن شركات صينية تلجأ إلى إعادة توجيه شحنات من الخضروات، مثل الملفوف الصيني وفطر الشيتاكي، عبر فيتنام، قبل إعادة تغليفها باعتبارها منتجات فيتنامية ومن ثم إدخالها إلى السوق التايوانية.



اتخاذ إجراءات صارمة



وقال وزير الزراعة التايواني تشن جون-جيه، خلال جلسة برلمانية، إن وزارته بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الممارسات، تشمل فرض عقوبات مشددة على المخالفين.



وأشار إلى خطة لإجراء مسوحات جوية في فيتنام لتحديد القدرة الإنتاجية الفعلية للمناطق الزراعية، ومقارنتها بحجم الصادرات المتجهة إلى تايوان.



وأوضح الوزير أنه في حال تجاوزت الصادرات القدرة الإنتاجية المتوقعة، سيتم تفعيل آليات رقابية للتحقق من مصدر تلك المنتجات.



تشديد الاختبارات النظيرة



وفي السياق ذاته، كشفت النائبة في الحزب الديمقراطي التقدمي تشيو يي-ينغ، إمكانية الحصول على شهادات منشأ فيتنامية مزورة مقابل نحو 13 ألف دولار تايواني (ما يعادل 410 دولارات أمريكية)، مشيرة إلى أن الأرباح الناتجة عن هذه العمليات قد تصل إلى ما بين 200 ألف و500 ألف دولار تايواني لكل حاوية.



وطالبت النائبة بتشديد الرقابة عبر اعتماد اختبارات نظيرية من طرف ثالث لتحديد المنشأ الحقيقي للمنتجات.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الصين وتايوان، إذ تعتبر بكين الجزيرة جزءاً من أراضيها، رغم أنها لم تخضع لحكمها، وتؤكد عزمها على استعادتها حتى بالقوة إذا لزم الأمر.



وكانت العلاقات الاقتصادية بين الجانبين قد شهدت فترة من التقارب في أوائل الألفية، تُوجت بتوقيع اتفاقية تجارة حرة في عام 2010، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تصعيداً ملحوظاً، مع زيادة الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية من جانب الصين على الحكومة التايوانية.



أبرز نقاط الخلاف



ويُعد ملف التبادل التجاري للمنتجات الغذائية أحد أبرز نقاط الخلاف، إذ سبق للصين أن علّقت استيراد الأناناس التايواني في عام 2021 لأسباب قالت إنها تتعلق بالآفات الزراعية، وهو ما اعتبرته تايبيه خطوة ذات دوافع سياسية.



وفي سبتمبر 2024، اتهمت تايوان الصين بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية بعد حظر واردات إضافية من الفواكه والخضروات والمأكولات البحرية، ووصفت ذلك بـ«الإكراه الاقتصادي» الذي يضر بمصالح المزارعين على جانبي مضيق تايوان.



في المقابل، تتهم بكين تايبيه بخرق اتفاقية التجارة الحرة لعام 2010، عبر حظر استيراد أكثر من 2500 منتج صيني.