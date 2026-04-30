لم يكن الطريق الذي سلكه الإعلامي الرياضي تركي العجمة تقليدياً، ولا حتى متوقعاً لشاب بدأ أحلامه من مكان بعيد تماماً عن استوديوهات التلفزيون. فقبل أن يعتلي شاشات القنوات الرياضية ويصبح أحد أبرز الأصوات في الإعلام الخليجي، كان يحلم بأن يرتدي بدلة الطيران، ويحلّق في سماء مختلفة تماماً. لكن شغفاً آخر كان يزداد حضوراً في داخله؛ شغف بالكلمة والصورة والنقاش، قاده في النهاية إلى بوابة الإعلام.

بدأت القصة الحقيقية مع مطلع الألفية، حين خاض العجمة تجربة التقديم عبر قناة الإخبارية السعودية. من بين أكثر من 100 متقدم، كان واحداً من 15 فقط تم اختيارهم للظهور، لتكون تلك اللحظة بوابة عبوره الأولى إلى عالم الإعلام. ورغم البداية المشرقة، لم يكن الطريق سهلاً؛ فقد عاش تجربة امتدت قرابة 13 عاماً من العمل المزدوج، إذ كان يداوم في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وفي الوقت نفسه يواصل شغفه الإعلامي في القناة. أيام طويلة تجاوزت 12 ساعة، بين وظيفة رسمية وكاميرا تنتظر حضوره.

لكن الإصرار كان أقوى من التعب. ففي 2004م، سجّل العجمة محطة مفصلية حين قدّم أول نشرة رياضية رسمية على شاشة الإخبارية، قبل أن يتدرج لاحقاً ليصبح رئيساً للقسم الرياضي، ويقدّم برنامج «قضايا في الوسط»، الذي رسّخ حضوره إعلامياً قادراً على إدارة الحوار وطرح الأسئلة الحسّاسة بهدوء واتزان.

التحوّل الأكبر في مسيرته جاء مع انتقاله إلى مجموعة روتانا، إذ أطلق عام 2009م، برنامجه الشهير «كورة»، الذي سرعان ما تحوّل إلى أحد أبرز البرامج الرياضية في الخليج. امتاز العجمة بأسلوبه الهادئ، وقدرته على إدارة النقاشات الساخنة دون انفعال، مع ترك مساحة واسعة للرأي والرأي الآخر، ما منحه احترام الجمهور والضيوف على حدٍّ سواء.