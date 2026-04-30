حسم التعادل 1-1 مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي التي أقيمت أمس (الأربعاء)، على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو»، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

غيوكيريس يفتتح التسجيل

افتتح السويدي فيكتور غيوكيريس التسجيل لصالح أرسنال قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء، نفذها على يمين حارس مرمى «الروخي بلانكوس» يان أوبلاك.

ألفاريز يتعادل بالسيناريو نفسه

وأدرك الأرجنتيني جوليان ألفاريز التعادل لفريق أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 56، سددها بقوة على يمين حارس أرسنال دافيد رايا.

موعد لقاء الإياب

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب الثلاثاء القادم على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، لحسم المتأهل إلى المباراة النهائية.