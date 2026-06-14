نصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من تأخرت أجورهم ورواتبهم بخطوات عدة، بشرط اكتساب العقد الموقع مع جهة العمل الصفة التنفيذية، أولى الخطوات التأكد من الصفة التنفيذية إذا كان العقد موثقاً أو محدثاً بعد أكتوبر 2025م، إذ يعد ذلك سنداً تنفيذياً



الخطوة التالية التوجه إلى منصة «قوى» للتحقق من اكتساب عقد العمل الموثق الخاص بالعامل أو الموظف صفة السند التنفيذي، وإذا مضت 30 يوماً على تاريخ استحقاق الأجر دون سداده كاملاً من قبل المنشأة فيمكن للعامل أو الموظف التقدم مباشرة بطلب تنفيذه عبر منصة «ناجز» ولا يتطلب ذلك رفع دعوى عمالية أو المرور بمسار التسوية الودية للحالات المشمولة بالمبادرة.