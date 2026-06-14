لا يزال الغموض يلف الموقف الإيراني بشأن التوقيع على الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة، اليوم الأحد، ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض، قوله: إن القرار النهائي لطهران بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، لا يزال قيد الدراسة.



وأفاد المصدر بأن «إيران لم تعلن بعد قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة. لا تزال دراسة الأبعاد السياسية والقانونية والفنية للمقترحات المطروحة مستمرة».



ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها: إن «دراسة مختلف أبعاد المقترحات ما تزال مستمرة على المستويين الفني وصنع القرار، وأن الجهات المعنية تقوم بتقييم دقيق للجوانب السياسية والقانونية والفنية للموضوع».



وأعلنت وكالة أنباء «إيسنا» الإيرانية الرسمية وصول وفد قطري إلى طهران «في إطار الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات بين طهران وواشنطن قدماً، واستكمالاً للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي». وكان وفد قطري غادر طهران قبل أيام بعد محادثات مطولة استمرت ساعات عدة.



وتوقع ⁠قادة الولايات ​المتحدة ​وباكستان توقيع اتفاق ‌إطاري الأحد، لإنهاء ​الحرب التي ⁠اندلعت قبل ​أكثر ⁠من ‌3 أشهر.



من جانبه، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن ملامح اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران باتت تتشكل، وتتضمن إعادة فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم على حركة السفن، مقابل رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.



ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن المسؤول قوله، خلال إحاطة للصحفيين، إن الولايات المتحدة تعتقد أنها باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع طهران، مضيفاً: «نعتقد أن لدينا اتفاقاً. إنه اتفاق جيد جداً واتفاق قوي للغاية».



وأكد أن رفع الحصار على الموانئ الإيرانية سيجري بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز، لافتاً إلى أن «المرحلة التالية ستركز على عمليات إزالة الألغام في الممر المائي».



وتتزامن تلك التصريحات مع تأكيدات الرئيس دونالد ترمب ومسؤولون في إدارته الإعراب بقرب التوصل إلى اتفاق، فيما قدّم مسؤولون إيرانيون روايات مختلفة بشأن وضع المفاوضات وبنودها.