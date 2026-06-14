أعلن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترمب لن يعقد اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا المقررة الثلاثاء، رغم مشاركتهما في جلسة عمل مشتركة، وفق ما أوردت صحيفة «الغارديان».



وتُعقد قمة مجموعة السبع في بلدة إيفيان-لي-بان الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو، ومن المقرر أن يعقد ترمب على هامشها لقاءات ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى قادة قطر، الإمارات، مصر، والهند.



ويتوقع أن يناقش الرئيس ترمب مع حلفاء الولايات المتحدة خططاً لإزالة الألغام من مضيق هرمز مع تزايد الثقة في التوصل إلى اتفاق، حسبما قال أحد المسؤولين لوكالة «أسوشيتد برس».



ويجتمع قادة دول مجموعة السبع، التي تضم أيضاً كندا، ألمانيا، إيطاليا، واليابان، لمناقشة قضايا تشمل النمو الاقتصادي والتنمية، وتعزيز سلاسل التوريد للمعادن الحيوية، والهجرة غير الشرعية، والذكاء الاصطناعي. ويرجح أن تكون الحروب في أوكرانيا وإيران في صدارة الاهتمامات.



من جانبه، أفاد مسؤول أمريكي بأن المكاسب الروسية على الجبهة «توقفت إلى حد كبير»، مضيفاً: «نريد أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن».



ميدانياً، أعلنت السلطات الروسية إن هجوماً بطائرة مسيّرة أوكرانية أسفر عن سقوط شخص، وإصابة 3 آخرين في إقليم كراسنودار جنوبي البلاد، وذلك ضمن حملة كييف لاستهداف مواقع عسكرية ومنشآت طاقة روسية.



وأوضح حاكم الإقليم فينيامين كوندراتييف أن حطام الطائرة تسبب في اندلاع حريق بمحطة بحرية. ولم يعلق الجيش الأوكراني على الهجوم في كراسنودار، لكنه أعلن أن قواته استهدفت خلال الليل محطة لإعداد وضخ النفط في إقليم فولجوجراد، إضافة إلى أهداف في منطقتي دونيتسك وزابوريجيا الخاضعتين للسيطرة الروسية.



وجاءت هذه الهجمات بعد إعلان زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع بنية تحتية عدة داخل العمق الروسي، من بينها مصنع عسكري قال إنه يزوّد روسيا بمكونات تستخدم في الطائرات المسيّرة والصواريخ.