في خطوة نزعت فتيل الأزمة مؤقتاً، أعلنت نقابة الأطباء البريطانية تعليق الإضراب الذي كان مقرراً انطلاقه بعد أيام قليلة. وجاء هذا القرار عقب تقديم الحكومة مقترحاً «في اللحظات الأخيرة» يتعلق بالأجور، من المقرر طرحه على أعضاء النقابة للتصويت عليه.

وأوضحت النقابة أن لجنة الأطباء المقيمين ستجري استفتاءً داخلياً لتقييم العرض الحكومي، وهو ما ترتب عليه تجميد الإضراب الذي كان مجدولاً في الـ15 من يونيو الجاري حتى ظهور نتائج التصويت.

ويتضمن المقترح الجديد زيادة في رواتب الأطباء بمتوسط يبلغ 6.6% بحلول أبريل 2027، تضاف إليها التوصيات الصادرة عن هيئة مراجعة الأجور لهذا العام، على أن تتبعها زيادات أخرى لاحقاً.

وفي تعليق له، أكد جاك فليتشر، رئيس اللجنة، أن موقف الأطباء كان واضحاً منذ البداية؛ إذ لا رغبة لديهم في استمرار التصعيد إذا ما توفر عرض حقيقي يستحق النقاش وطرحه على القواعد العمالية. وأشار فليتشر إلى أن الحكم النهائي على العرض سيكون بيد الأطباء أنفسهم، بناءً على مدى قدرته على معالجة أزمتي تآكل الأجور وبطالة الخريجين.

يُذكر أن هذا الإضراب المعلق كان من المفترض أن يمتد من 15 إلى 19 يونيو، وجاء التلويح به سابقاً بعد اتهام النقابة لوزير الصحة، جيمس موري، بالتقاعس عن تحسين عرض الأجور الذي رفضه الأطباء في جولات سابقة.