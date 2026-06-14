اعتمدت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAH برنامج السعودية لمكافحة داء السعار، وذلك بعد استيفاء المملكة جميع المتطلبات الفنية والمعايير الدولية المعتمدة لاعتماد برامج المكافحة، ما يعد خطوة رائدة إقليمياً في اعتمادات برامج المكافحة على مستوى المنظمة في الأمراض الحيوانية ومنها هذا المرض تتويجاً للجهود المتواصلة في تعزيز الوقاية والمكافحة من الأمراض الحيوانية.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ93 للجمعية العمومية للمنظمة، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية بالصحة الحيوانية.

وجاء الاعتماد بعد تقييم شامل للبرنامج الفني الذي أعدّه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (وقاء)، والذي يتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والرقابية لمكافحة داء السعار المنقول بواسطة الكلاب، بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير الدولية المعتمدة لدى المنظمة.

مكافحة الامراض المشتركة

يعكس الاعتماد التزام المملكة بتعزيز منظومة الصحة الحيوانية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والسيطرة عليها، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحد من مخاطر انتقال داء السعار إلى الإنسان، ويؤكد مكانة المملكة إقليمياً ودولياً في مجال الصحة الحيوانية.