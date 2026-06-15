أكد مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس، أنه لا يخشى مواجهة الأوروغواي لكنه يحترمه فقط، لافتاً إلى أنه يبحث عن الانتصار خلال مواجهتهما المرتقبة على ملعب



«Miami Stadium» فجر غدٍ (الثلاثاء)، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم 2026.



جاء ذلك خلال حديثة لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ميامي وقال فيه: «نحن لا نخشى أي منتخب، ولم نأتِ إلى هنا من أجل الدفاع، سنهاجم أيضاً، فنحن لدينا فلسفة هجومية، وهدفنا الانتصار على الأوروغواي في أول مواجهة لنا»، وتابع: «نبحث عن الظهور المشرف ويجب علينا تحقيق ذلك وبصورة لافتة من أجل الاستعداد أيضاً للاستحقاقات القادمة».



وأضاف: «يجب التعامل مع معطيات المباراة من الخصم وكل شيء محيط بها وسوف ندخل بكامل تركيزنا لتحقيق النتيجة المرجوة في هذه المباراة».