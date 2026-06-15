أكد المدرب الوطني خالد القروني أن فترة إعداد المنتخب السعودي قبل انطلاق كأس العالم 2026 كانت كافية إلى حدٍ كبير، رغم التغييرات التي شهدها الجهازان الفني والإداري خلال الفترة الماضية.



وأوضح القروني أن الجهاز الفني الحالي استفاد من الفترة المتاحة للتعرف بشكل أكبر على إمكانات اللاعبين وعناصر المنتخب، مشيراً إلى أن انتهاء الموسم المحلي قبل فترة وجيزة من البطولة ساهم في الحفاظ على جاهزية اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية.



وأضاف أن النتائج في المباريات الودية ليست المعيار الأهم خلال مرحلة الإعداد، بقدر ما تمثله من فرصة للوقوف على مستويات اللاعبين وتجربة الخيارات الفنية المختلفة قبل خوض المنافسات الرسمية.



وأشار القروني إلى أن المنتخبات التي واجهها الأخضر ودياً كانت قريبة في خصائصها الفنية من منتخبات مجموعته في المونديال، مبيناً أن مواجهة الإكوادور منحت المنتخب فرصة للاحتكاك بمدرسة كروية مشابهة للأوروغواي، فيما وفرت مواجهة السنغال اختباراً قريباً من أسلوب منتخب الرأس الأخضر من حيث القوة البدنية والسرعة.



واختتم القروني حديثه بالتأكيد على أن المنتخب السعودي يمتلك عناصر قادرة على الظهور بصورة مشرفة في كأس العالم، متمنياً للأخضر التوفيق وتحقيق نتائج إيجابية تليق بالكرة السعودية في المحفل العالمي.