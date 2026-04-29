في تطور جديد، قام الفنان المصري محمود حجازي بتقديم بلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت بمحافظة الجيزة، اتهم فيه الإعلامي المصري تامر عبد المنعم والقائمين على أحد البرامج الفضائية، إلى جانب فتاة تدعى «أنجلينا»، بنشر معلومات اعتبرها كاذبة والتشهير بسمعته الفنية والشخصية.

اتهامات بالتشهير وإساءة السمعة

وأوضح حجازي في بلاغه أن إحدى حلقات البرنامج تضمنت معلومات غير دقيقة وأخبارًا وصفها بالمغلوطة، مؤكدًا أن ما تم بثه تسبب في الإضرار بسمعته أمام الجمهور، واعتبره تشهيرًا يستوجب المساءلة القانونية.

وأشار إلى أن الأزمة بدأت عقب تناول البرنامج لقضية تخصه، لافتًا إلى أن طريقة العرض تضمنت مبالغات في سرد التفاصيل، ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

فتاة جديدة بالواقعة

كما شمل البلاغ فتاة تدعى «أنجلينا فارس»، والتي ظهرت في مداخلة هاتفية ووجهت له اتهامات مباشرة، وهو ما اعتبره امتدادًا للإساءة التي طالت سمعته، ليتم على إثر ذلك تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى نيابة الجيزة للتحقيق.

أول رد من تامر عبد المنعم

في المقابل، علق تامر عبد المنعم على البلاغ، مؤكدًا أن عمله الإعلامي يقوم على مناقشة الأخبار والقضايا المتداولة طالما لم يصدر قرار بمنع النشر بشأنها، معتبرًا أن ما تم طرحه يدخل في إطار العمل الصحفي المشروع.

وأضاف أنه تم تناول بعض القضايا المرتبطة بحجازي، ومنها خلافات أسرية وأحكام قضائية، مشددًا على أن نشر الأحكام القضائية لا يُعد تشهيرًا، باعتبارها صادرة باسم الشعب ويحق تداولها إعلاميًا.