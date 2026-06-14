بعث الفنان السوري الشامي رسالة شكر واعتذار إلى جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيها عن امتنانه للدعم الذي حظي به خلال مسيرته الفنية، مؤكداً أن ما حققه من نجاحات جاء بفضل مساندة محبيه ومتابعيه.

وقال الشامي في رسالته، إنه يشعر بأهمية توجيه كلمة شكر لجمهوره الوفي، كما اعتذر عن أي موقف أو تصريح قد يكون تسبب في خيبة أمل لبعض المتابعين، مشيراً إلى أنه لا يزال في مرحلة التعلّم واكتساب الخبرات على المستويين الفني والإنساني.

وأضاف الفنان السوري، أنه يكبر أمام جمهوره ويتعلم من تجاربه يوماً بعد يوم، مؤكداً أن الطريق لا يزال طويلاً ويحمل الكثير من المحطات الإيجابية. كما وعد جمهوره بأن يسعى دائماً إلى تقديم نسخة أفضل من نفسه، سواء من خلال أعماله الموسيقية أو على الصعيد الشخصي.

من جهتهم، أشاد المتابعون بصراحة «شامي» وشفافيته، معتبرين أن الاعتراف بالأخطاء والرغبة في التطور يعكسان نضجاً فنياً وإنسانياً.