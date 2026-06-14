أعلن نادي السد رحيل مدربه الإيطالي روبيرتو مانشيني عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعدما أمضى ثمانية أشهر على رأس الجهاز الفني خلفا للإسباني فيليكس سانشيز.



ونشر النادي على حسابه الرسمي في منصة «إكس» لقاء مصوراً مع المدرب الإيطالي أعلن فيه انتهاء مشواره مع الفريق، كما وجه رسالة شكر ودعم إلى جميع لاعبي الفريق الأول متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم الكروية القادمة.



وساهم مانشيني (61 عاماً) خلال الموسم المنقضي 2025-2026 في تتويج السد بلقب الدوري القطري «دوري نجوم بنك الدوحة»، كما وصل مع الفريق إلى نهائي بطولة كأس الأمير، قبل أن يخسر أمام الغرافة بنتيجة 1-4 على استاد خليفة الدولي.