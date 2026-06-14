أصبح المدافع ويليان باتشو خلال فترة قصيرة أحد أبرز نجوم منتخب الإكوادور، مستفيداً من تألقه مع باريس سان جيرمان وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين. ويستعد اللاعب البالغ 24 عاماً لقيادة دفاع منتخب بلاده مع انطلاق مشواره في كأس العالم 2026.



وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن شعبيته المتزايدة ظهرت بوضوح بعد المباراة الودية أمام غواتيمالا، عندما حرص عدد من لاعبي الفريق المنافس على التقاط صور تذكارية معه. ويُعد باتشو، إلى جانب مويزيس كايسيدو وبييرو هينكابي وبيرفيس إستوبينيان، من الركائز الأساسية التي ساهمت في تأهل الإكوادور إلى المونديال.



ويحظى باتشو بتقدير كبير داخل ناديه بفضل هدوئه وانضباطه وثبات مستواه، إذ شكّل أحد أعمدة الخط الخلفي للفريق. كما لفت الأنظار بقدرته على قراءة اللعب والتدخل في التوقيت المناسب، إضافة إلى سجله الانضباطي المميز من دون بطاقات في المنافسات الكبرى.



ويرتبط اللاعب بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 2029، بينما يرى مدربه لويس إنريكي أنه لا يزال قادراً على التطور أكثر. ومع طموحه لتحسين مساهماته الهجومية، قد يمنحه تألقه في كأس العالم فرصة لدخول دائرة المرشحين للجوائز الفردية الكبرى مستقبلاً، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».