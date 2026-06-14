يواجه مركز صحي العطيف بمحافظة الطائف، نقصاً في الخدمات والإمكانات الطبية، ما أثار موجة من القلق لدى الأهالي والمراجعين، نظراً لموقعه الإستراتيجي والحساس الذي يخدم شريحة واسعة من السكان والمسافرين. وأكد عدد من الأهلي لـ«عكاظ»، منهم عبدالله عقاب الذيابي وخالد مشعان العتيبي، أن عمل المركز يقتصر على الفترة الصباحية فقط، حيث يُغلق أبوابه مساءً، مخلّفاً الأهالي دون رعاية طبية في الحالات الطارئة، خاصة في ظل عدم توفر قسم مخصص للطوارئ داخل المنشأة.

وتزداد أهمية المركز كونه يقع على طريق الرياض - مكة السريع، الذي يسلكه آلاف الحجاج والمعتمرين والزوار يومياً، مما يجعله نقطة ارتكاز حيوية للتعامل مع الحوادث المرورية والحالات الحرجة التي تستدعي خدمات إسعافية متكاملة على مدار الساعة. وفي هذا السياق، أشار سعد العتيبي، إلى غياب خدمات الأشعة ونقص الكوادر الطبية والتمريضية، وهو ما ينعكس سلباً على جودة الرعاية المقدمة للمراجعين ويحد من قدرة المركز على التعامل مع المتطلبات الصحية المتزايدة.

من جانبه، شدد عبدالعزيز السفياني، على أن الحاجة لتطوير المركز باتت ملحة ومصيرية، نظراً لبعده الشاسع عن أقرب مستشفى مرجعي (مستشفى الملك فيصل) بمسافة تُقدر بنحو 115 كيلومتراً، فضلاً عن خدمته لمركز العطيف وكافة القرى التابعة له. وأمام هذا الواقع، يجدد الأهالي مطالبهم للجهات المعنية بضرورة التدخل السريع لتشغيل المركز على مدار 24 ساعة، ودعمه بالأجهزة الطبية اللازمة والكوادر المؤهلة، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تليق بتطلعات المواطنين وتؤمن سلامة عابري الطريق الدولي.