شكا سكان حي السويس بمدينة جازان، من تردي أوضاع الشوارع والطرق في مداخل الحي وحواريه، بعد انتشار المطبات العشوائية والحفريات الناتجة عن هشاشة الطبقة الأسفلتية، التي أصبحت ظاهرة واضحة في الطرق الرئيسية والفرعية، مطالبين بسرعة معالجة الطبقات الأسفلتية وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع الكثافة المرورية المتزايدة في الحي، واشتكوا أيضاً من انتشار أسراب طيور الغربان، التي تشكل خطراً صحياً عليهم لاحتمالية نقلها حمى الضنك، إذ تتجمع بأعداد كبيرة في عدة مواقع، خصوصاً حول حاويات النفايات، متمنين من الجهات المختصة تنفيذ حملات مكافحة عاجلة للحد من انتشارها.

وأشار السكان، في حديثهم مع «عكاظ»، إلى وجود مخلفات بناء تشوه المشهد العمراني، وإلى حاجة المداخل للرصف، ومعالجة أوضاع المساحات الواسعة من الأراضي التي تتحول إلى أحواض لتجمعات المياه بعد هطول الأمطار، ما يجعلها بيئة مناسبة لتكاثر البعوض الناقل للأمراض، ومعالجة الأراضي المهملة التي تحولت لمأوى للزواحف. وقال عبدالرحمن الفقيه: إن الطرق في الحي تعاني من هشاشة واضحة وانتشار واسع للحفريات، داعياً إلى إعادة سفلتة الشوارع. أما فراس سهلي فأوضح، أن أسراب الغربان أصبحت تستقر على أسطح المنازل والشرفات وأجهزة التكييف، وتتجمع حول النفايات. وأشار محمد العمودي إلى مشكلة مخلفات البناء التي تتركها بعض شركات المقاولات، فيما تمنى يحيى صالحأ أن يرى افتتاح المزيد من المستوصفات الحكومية والمنشآت التعليمية، نظراً لاتساع مساحة الحي وزيادة عدد سكانه. وطالب محمد حكمي بضرورة إزالة الأشجار والحشائش المنتشرة في الأراضي الفضاء، التي باتت تلامس أسوار المنازل وتشكل مأوى للزواحف والحشرات الضارة، فيما تمنى علي ناصر من المستثمرين الاستفادة من المساحات الواسعة بالحي، وإقامة مشاريع تجارية تسهم في رفع قيمته الاقتصادية.