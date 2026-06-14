طالب أهالي حي الرحيب الشرقي بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، الجهات المختصة بالتدخل العاجل لمعالجة أوضاع الشوارع والتقاطعات المحيطة بمنازلهم، من خلال إنشاء مطبات اصطناعية للحد من السرعات العالية التي يمارسها بعض قائدي المركبات، بما يسهم في حماية السكان وضمان عبور آمن للطريق.

وأوضح الأهالي، في حديثهم لـ«عكاظ»، منهم عبدالله الوادعي وحسين القحطاني وناصر الشهري، أن الحي يضم مجمع مدارس سعد بن أبي وقاص (ثانوي ومتوسط)، الذي يضم أكثر من 500 طالب، إضافة إلى وجود مسجد يرتاده عدد كبير من المصلين لوقوعه في وسط الحي. كما أن الشوارع المحيطة بالمدرسة واسعة، مما يشجع بعض الطلاب والسائقين على القيادة بسرعة أثناء الحضور والانصراف.

وأكدوا، أن غياب المطبات الاصطناعية بالقرب من المدرسة يشكل خطراً كبيراً على المارة، خصوصاً مع تكرار مرور مركبات تسير بسرعات عالية قد تتسبب في حوادث مأساوية.

وطالبوا بسرعة إيجاد حل ووضع مطبات اصطناعية لتعزيز السلامة المرورية وحماية سكان الحي ومستخدمي الطريق، موضحين أن مجمع سعد بن أبي وقاص يعد أكبر مجمع تعليمي في المحافظة ويستحق الاهتمام ذاته.