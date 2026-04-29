أثار الإعلان عن أسعار تذاكر حفل سلطان الطرب جورج وسوف، المقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان، 22 مايو القادم، حالة من الجدل الصاخب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أسعار فلكية

وفيما استبشر عشاق الفن الأصيل بعودة الوسوف، اصطدم طموح الكثيرين بأسعار وُصفت بـ«الفلكية»، بعدما وصل سعر التذكرة في فئتها العليا إلى 400 دينار أردني (ما يعادل 560 دولاراً أمريكياً)، ما فتح الباب أمام موجة من الانتقادات والمقارنات الساخرة التي ربطت بين تكلفة السهرة وقيمة مقاضي واحتياجات العيد.

فئات عدة

وبحسب ما أعلنته الجهة المنظمة للحفل، فإن قائمة الأسعار تشمل فئات عدة، وتبلغ قيمة فئة التذكرة العادية 55 ديناراً، والفئة الذهبية 165 ديناراً، بينما تبدأ فئة كبار الشخصيات الـVIP من 200 دينار شاملة وجبة العشاء، ووصلت الفئة الأعلى إلى 400 دينار أردني.

واعتبر منتقدون أن أسعار تذاكر الحفل تجعل منه «فعالية نخبوية»، محذرين من أن مثل هذه الأسعار المرتفعة تضع حواجز بين الفنان وجمهوره العريض في الأردن.

وقال معلقون عبر السوشيال ميديا، إن هذه الأسعار تعكس طبيعة الحفل الذي يبتعد عن صخب المهرجانات الجماهيرية المفتوحة، مشيرين إلى أنه يوفر تجربة بصرية وسمعية تليق بتاريخ جورج وسوف الطويل.