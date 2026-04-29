أعلنت شرطة عدن اليوم (الأربعاء) القبض على عدد من الخلايا الإرهابية المتوطرة في عملية اغتيال مدير مدرسة الدكتور عبدالرحمن الشاعر مطلع الأسبوع الجاري، كاشفة عن ضبط خلية إرهابية أخرى كانت تخطط لعملية اغتيالات واسعة لرجال الدين وأئمة المساجد والدعاة.



وقالت شرطة العاصمة المؤقتة في عدن في بيان على حسابها في «فيسبوك»: تؤكد إدارة أمن العاصمة عدن استمرار جهودها المكثفة لكشف ملابسات جريمة اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشاعر، والتي لاقت استنكاراً واسعاً لما تمثله من اعتداء آثم على أمن المجتمع وسكينته، مضيفة: منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة باشرت الأجهزة الأمنية مهماتها الميدانية والتحقيقية بوتيرة عالية ونشرت فرق التحري والتعقب وتنفيذ عمل استخباراتي دقيق وموسع أسفر عن تحقيق تقدم ملموس في وقت قياسي.



تفاصيل العملية الأمنية



وأوضحت الشرطة أن أجهزتها تمكنت من القبض على أربعة متهمين رئيسيين على ذمة القضية في عمليات نوعية متفرقة، وتحديد موقع السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة والتحفظ عليها، كما ضبطت أحد الأسلحة التي استخدمت في تنفيذ العملية.

بقايا رصاص في السيارة التي استخدمت في عملية أغتيال الشاعر

وأشارت إلى أن المتهم المتهم الأول في الجريمة ألقي القبض عليه في مديرية الشيخ عثمان، كما تم إيفاد قوة أمنية من عدن إلى محافظة أبين جرى القبض على المتهم الثاني بالتنسيق مع شرطة أبين، وتم تحديد موقع المتهم الثالث في مديرية مودية بمحافظة أبين والقبض عليه بعملية من قبل قوات طوارئ أمن أبين بعد عملية رصد من قبل أمن عدن، فيما تم القبض على المتهم الرابع بالتعاون مع اللواء الثالث دعم وإسناد في إطار تكامل الجهود بين الوحدات الأمنية.



خلية إرهابية



وأفادت الشرطة أن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن الجريمة تقف خلفها خلية إجرامية منظمة كانت تخطط لاستهداف عدد من الدعاة وأئمة المساجد وقامت بعمليات رصد ومراقبة مسبقة الأمر الذي يعكس خطورة هذا النشاط الإجرامي، كما قادت التحقيقات إلى الكشف عن خلية أخرى مرتبطة بالقضية وتم القبض على عدد من عناصرها ولا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال تفكيك هذا التنظيم وكشف كافة امتداداته.



وتوعدت شرطة عدن بملاحقة العناصر الفارة، موضحة أنها لن تدخر جهداً في ضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.



وثمن مدير أمن عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي الجهود الكبيرة التي بذلتها الوحدات الأمنية وعلى رأسها إدارة البحث الجنائي وقسم شرطة كابوتا وشرطة دار سعد في إنجاح عملية القبض على الإرهابيين، مشيداً بمستوى التنسيق والانضباط الذي أسهم في تحقيق هذه النتائج.



تحذيرات أمنية



وخاطب الشعيبي أسرة المجني عليه وكافة المواطنين بالقول: القضية تحظى باهتمام بالغ والعدالة ستأخذ مجراها بحق كل من يثبت تورطه.

أحد الإرهابيين المتورطين في الإغتيالات

وتوعدت إدارة أمن عدن بإطلاع الرأي العام على مستجدات القضية والكشف عن بقية التفاصيل في وقت لاحق فور استكمال إجراءات التحقيق.



وحذرت إدارة أمن عدن بعض الإعلاميين والناشطين من نشر معلومات غير دقيقة أو غير مستندة إلى مصادر رسمية قد تؤدي إلى إرسال إشارات تحذيرية يستفيد منها بعض المتهمين الفارين أو يعرقل سير عمليات الضبط خصوصاً من خلال بعض الصفحات المعروف، مشددة على ضرورة تحري الدقة والمسؤولية والاعتماد على المصادر الرسمية حفاظاً على سلامة الإجراءات وسير العدالة.