أعلنت جامعة الطائف، تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام التعليم عن بُعد، اليوم (الأربعاء) 12 ذي القعدة 1447هـ الموافق 29 أبريل 2026، استناداً إلى ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

3 محافظات تشملها الإجراءات

وأوضحت الجامعة أن القرار يقتصر على فروعها في محافظات (رنية، الخرمة، تربة)، حيث ستُعقد المحاضرات عبر منصة «بلاك بورد» خلال اليوم المحدد.

استمرار الحضور في الحوية وبقية المقارّ

وفي المقابل، أكدت الجامعة استمرار الدراسة الحضورية في المقر الرئيسي بالحوية، وجميع مقارّها داخل محافظة الطائف، دون أي تغيير على الجداول الدراسية.

سلامة منسوبي الجامعة أولوية

وشددت «جامعة الطائف» على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهجها الوقائي، وتقديم سلامة منسوبيها على أي اعتبارات، مع متابعة مستمرة لتحديثات الحالة الجوية والتنسيق مع الجهات المختصة.