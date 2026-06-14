تكثف السعودية استعداداتها المبكرة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027، من خلال التحضير لعقد الاجتماع التشاوري الثاني الذي يُعد خطوة محورية في مسار الإعداد لهذا الحدث العالمي البارز، ويشارك في الاجتماع نخبة من الخبراء، وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.

ويهدف الاجتماع إلى توحيد الرؤى، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، وبحث الأولويات والمحاور الرئيسة للمنتدى العالمي، إلى جانب مناقشة الأطر التنظيمية والفنية، وآليات الشراكة والتعاون، بما يضمن تقديم نسخة نوعية تعكس مكانة المملكة ودورها القيادي في قضايا المياه.

ويعكس هذا التحرك المبكر، وتكثيف الجهود للاستعداد لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير؛ التزام المملكة بنهج العمل التشاركي، وتعزيز الحوار الدولي حول التحديات المائية، وتقديم حلول عملية ومستدامة تسهم في دعم الأمن المائي على مستوى العالم.

يُذكر، أن المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه سيعقد في مارس 2027 في الرياض تحت شعار «العمل لغدٍ أفضل»؛ بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه، ومشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية والمحلية، ونخبة من الخبراء والمسؤولين والمهتمين بقضايا المياه محليًا ودولياً، ويعد الحدث الأكبر والأهم في مجال إدارة المياه عالميًا، حيث يوفر منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل التعاون لضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.