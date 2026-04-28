وضع مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، ناصر بيجاتو، حداً لحالة الجدل التي أثيرت أخيراً بشأن عودتها لإحياء الحفلات، بعد غياب دام قرابة 10 أشهر منذ ظهورها الأخير على مسرح مهرجان موازين.

لا تعاقدات رسمية حتى الآن

وأكد بيجاتو، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، أن ما يتردد حول إحيائها حفلاً ضخماً داخل مصر غير صحيح، مشيراً إلى عدم وجود أي اتفاقات رسمية حتى الآن، على أن يتم الإعلان عن أي جديد عبر الصفحات الرسمية فور التعاقد.

بداية مرحلة جديدة

في سياق متصل، كشفت شيرين عن دخولها مرحلة مختلفة في حياتها بالفترة القادمة، بعد تجاوزها فترة صعبة، مؤكدة أنها استعادت توازنها وتستعد للعودة بقوة إلى جمهورها.

طموح وروح متجددة

وأوضحت أنها تعتبر ما مرت به دافعاً للانطلاق بطاقة جديدة، وتسعى للظهور بشكل أقوى وأكثر نضجاً خلال الفترة القادمة، في محاولة لتعويض غيابها واستعادة تواصلها مع جمهورها بشكل أقوى من السابق.

«الحضن شوك» تعلن العودة

وعلى الصعيد الفني، طرحت شيرين أغنية «الحضن شوك» كإشارة لعودتها، بالتعاون مع عزيز الشافعي في الكلمات والألحان، وتوزيع توما، وحصدت الأغنية تفاعلاً واسعاً من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.