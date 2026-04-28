وضعت الفنانة السورية نور علي حدّاً لحالة الجدل التي أثيرت أخيراً حول علاقتها بالمخرج اللبناني بوب مكرزل، بعدما خرجت شائعات خلال الفترة الماضية حول وجود أنباء عن ارتباط عاطفي بينهما.

وجاء توضيح نور علي عبر حسابها على «إنستغرام»، إذ نشرت صورة تجمعها بمكرزل، مؤكدة بشكل قاطع أن ما يجمعهما هو صداقة فقط، وليس أكثر من ذلك، نافية وجود علاقة ارتباط بينهما.

رد ساخر

في المقابل، اختار بوب مكرزل الرد بأسلوب ساخر، معلقاً بطريقة خفيفة على ما تم تداوله، في إشارة منه إلى عدم صحة تلك الأنباء، وأن ما حدث لا يتعدّى كونه تفسيرات مبالغ فيها من الجمهور.

وبهذا التوضيح المتبادل، انتهت التكهنات التي انتشرت أخيراً، ليؤكد الطرفان أن علاقتهما تندرج في إطار الصداقة لا أكثر.

آخر أعمالها

وكان آخر ظهور فني للفنانة نور علي من خلال مسلسل «مولانا»، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشاركها بطولته كل من تيم حسن ومنى واصف وفارس الحلو، إلى جانب نخبة من النجوم.

العمل جاء بتوقيع المخرج سامر البرقاوي، ومن تأليف لبنى الحداد، وحقق حضوراً لافتاً ضمن سباق الدراما الرمضانية.