انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقة مستشار الرئيس التنفيذي لتجمع عسير الصحي، ناصر بن تركي آل دليم، بعد معاناة مع المرض.

وقد أُديت الصلاة على الفقيدة في جامع الملك فهد بمدينة أبها، فيما وُوريت الثرى في مقبرة الكرامة بحي المحالة.

وتوافد عدد من المسؤولين والقيادات والزملاء والأقارب لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.