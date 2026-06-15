انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقة مستشار الرئيس التنفيذي لتجمع عسير الصحي، ناصر بن تركي آل دليم، بعد معاناة مع المرض.
وقد أُديت الصلاة على الفقيدة في جامع الملك فهد بمدينة أبها، فيما وُوريت الثرى في مقبرة الكرامة بحي المحالة.
وتوافد عدد من المسؤولين والقيادات والزملاء والأقارب لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
«آل دليم» يتلقى التعازي في وفاة شقيقته
انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقة مستشار الرئيس التنفيذي لتجمع عسير الصحي، ناصر بن تركي آل دليم، بعد معاناة مع المرض.
The sister of the CEO advisor to the Asir Health Assembly, Nasser bin Turki Al-Dulaim, has passed away after a struggle with illness.
The funeral prayer for the deceased was held at King Fahd Mosque in Abha, and she was laid to rest in the Al-Karama cemetery in the Al-Muhala neighborhood.
A number of officials, leaders, colleagues, and relatives gathered to offer their condolences and support to the family of the deceased, praying to Allah to envelop her in His vast mercy and forgiveness, to grant her a place in His spacious gardens, and to inspire her family and loved ones with patience and solace.