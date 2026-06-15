تقرير دولي: الهجمات على التعليم ترتفع 40% عالمياً خلال عامين

كشفت دراسة دولية حديثة تصاعداً مقلقاً للهجمات التي تستهدف قطاع التعليم حول العالم، إذ ارتفع عدد الاعتداءات على المدارس والجامعات بنسبة 40% خلال عامي 2024 و2025، في مؤشر وصفه خبراء بأنه تهديد خطير لمستقبل ملايين الأطفال والشباب في مناطق النزاعات.

ووفقاً للتقرير الصادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات (GCPEA)، تم تسجيل أكثر من 8556 هجوماً على المؤسسات التعليمية خلال العامين الماضيين، أسفرت عن مقتل أو إصابة أو اختطاف أو اعتقال أو تعرض أكثر من 10600 طالب ومعلم وموظف تعليمي لأشكال مختلفة من الأذى.

83 دولة تحت وطأة الهجمات

وبحسب صحيفة الغارديان، أشار التقرير إلى أن الهجمات على التعليم رُصدت في 83 دولة حول العالم، فيما سجلت كل من كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي وفلسطين وأوكرانيا أعلى معدلات الاعتداءات.

وشهدت أوكرانيا نحو 900 هجوم استهدف المدارس، بينما سجلت فلسطين ما لا يقل عن 2400 اعتداء استهدفت الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي، ما يجعلها من أكثر المناطق تضرراً من هذه الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة.

تضاعف احتلال المدارس من قبل القوات المسلحة

وكشف التقرير ارتفاعاً لافتاً في حالات استخدام المدارس والجامعات لأغراض عسكرية، إذ سُجلت 1912 حالة احتلال أو استخدام للمؤسسات التعليمية من قبل قوات نظامية أو جماعات مسلحة، بزيادة بلغت 91% مقارنة بالعامين السابقين.

وقالت مديرة التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات ليزا تشونغ بندر إن نتائج التقرير تمثل «جرس إنذار عالمي»، مؤكدة أن القواعد والمعايير الدولية التي كانت توفر الحماية للأطفال في أوقات النزاعات تشهد تراجعاً خطيراً.

وأضافت أن استمرار هذه الانتهاكات يبعث برسالة مقلقة مفادها أن الأطفال لم يعودوا بمنأى عن الاستهداف، محذرة من أن الفشل في التصدي لهذه الظاهرة قد يؤدي إلى فقدان ما تبقى من الضمانات الدولية لحماية التعليم.

ميانمار ونيجيريا واليمن والكاميرون الأكثر تضرراً

وسجلت ميانمار ونيجيريا واليمن والكاميرون أعلى أعداد الضحايا بين الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي، إذ تجاوز عدد القتلى والجرحى في هذه الدول مجتمعة 1700 شخص.

وفي نيجيريا وحدها، تم الإبلاغ عن اختطاف أكثر من 700 طالب ومعلم خلال العامين الماضيين، بينما شهدت ميانمار مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً من الطلاب والعاملين في التعليم وإصابة نحو 240 آخرين.

النساء والفتيات في دائرة الاستهداف

وأظهر التقرير أن النساء والفتيات تعرضن للاستهداف المباشر في 11 دولة على الأقل بسبب النوع الاجتماعي.

وسلط الضوء على حادثة وقعت في نيجيريا خلال نوفمبر 2025، عندما هاجم مسلحون مدرسة داخلية للبنات، ما أسفر عن مقتل نائبة مدير المدرسة واختطاف 25 طالبة.

كما تأثر الطلاب ذوو الإعاقة بشكل خاص بهذه الهجمات، إذ أشار التقرير إلى حادثة وقعت في لبنان خلال سبتمبر 2025، تم خلالها تدمير مدرسة مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

الطائرات المسيّرة والمتفجرات تزيد حجم الدمار

وأوضح التقرير أن استخدام المتفجرات الثقيلة والأسلحة المحمولة عبر الطائرات المسيّرة أصبح من السمات البارزة للهجمات على المدارس، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية التعليمية، فضلاً عن إجبار العديد من المؤسسات التعليمية على إغلاق أبوابها.

انتهاكات للقانون الدولي

من جانبه، أكد المسؤول في منظمة «وور تشايلد» البريطانية كيران كينغ أن استهداف المؤسسات التعليمية يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأشار إلى أن عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات ارتفع بنسبة 60% منذ عام 2010، في حين زادت الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، بما فيها الهجمات على التعليم، بنسبة 373% خلال الفترة نفسها.

وحذر من أن ضعف آليات المحاسبة الدولية وتراجع التمويل المخصص للعمل الإنساني يسهمان في تفاقم الأزمة، مؤكداً أن غياب العقوبات الرادعة يشجع على استمرار استهداف المدارس والجامعات.

أعلى مستويات النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة الدولية ارتفاعاً غير مسبوق في عدد النزاعات المسلحة بين الدول.

وبحسب بيانات برنامج أوبسالا لأبحاث النزاعات، بلغ عدد الصراعات المسلحة المسجلة خلال عام 2025 نحو 65 نزاعاً، من بينها 13 حرباً كاملة تسببت كل منها في أكثر من ألف قتيل خلال عام واحد، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 1992.

كما تجاوز عدد القتلى الناتجين عن أعمال العنف المنظم 244 ألف شخص خلال عام 2025، ليصبح ثاني أكثر الأعوام دموية منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

دعوات عاجلة لحماية التعليم

ودعا التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات الحكومات والمنظمات الدولية إلى إنهاء الاستخدام العسكري للمدارس، وتعزيز الحماية القانونية للمؤسسات التعليمية، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، إضافة إلى الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر والرصد والتوثيق لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

وحذر التقرير من أن استمرار استهداف المدارس والجامعات لا يعني فقط حرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم، بل يهدد مستقبل مجتمعات بأكملها ويقوض فرص السلام والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.