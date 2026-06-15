رُزق سعيد بن عوض القاضي، بمولود أسماه «هياف» في مدينة أبها، جعله الله من مواليد السعادة وأقر به أعين والديه وجعله من الصالحين.
القاضي تلقى تهاني وتبريكات الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة.
رُزق سعيد بن عوض القاضي، بمولود أسماه «هياف» في مدينة أبها، جعله الله من مواليد السعادة وأقر به أعين والديه وجعله من الصالحين.
القاضي تلقى تهاني وتبريكات الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة.
Saad bin Awad Al-Qadi was blessed with a newborn whom he named "Hayaf" in the city of Abha. May God make him one of the blessed ones, bring joy to his parents' eyes, and make him among the righteous.
Al-Qadi received congratulations and best wishes from family and friends on this happy occasion.