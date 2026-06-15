رُزق سعيد بن عوض القاضي، بمولود أسماه «هياف» في مدينة أبها، جعله الله من مواليد السعادة وأقر به أعين والديه وجعله من الصالحين.

القاضي تلقى تهاني وتبريكات الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة.