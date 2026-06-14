يقدم الإعلامي السعودي ماجد الفاسي أحدث الإنتاجات البرامجية لمنصة «تسعة» الإعلامية بعنوان «الحكاية مع ماجد»، عبر بودكاست نوعي يجمع بين العمق والترفيه يستعرض من خلاله حكايا النجوم وكواليسهم واختلافاتهم وجوانبهم الإنسانية المخفية عن الجمهور.

رحلة مع النجوم

يعد برنامج «الحكاية مع ماجد» الذي يعرض كل يوم ثلاثاء نافذة استثنائية تطل على حياة مشاهير الفن في الخليج والعالم العربي، وبأسلوبه الحواري المتفرد، يصطحب الفاسي المشاهدين في رحلة أسبوعية مشوقة تسلط الضوء على:

البدايات الأولى: التحديات واللحظات التي شكلت هوية النجوم قبل الشهرة.

المحطات الفارقة: استعراض أبرز الأعمال التي تركت بصمة في مسيرتهم الفنية.

خلف الستار: كشف أسرار وكواليس تُروى لأول مرة عن حياتهم الشخصية والمهنية.

توثيق عصري جذاب

انطلق العرض الأول للبرنامج يونيو الجاري بحلقة تناولت العلاقة الدرامية الطويلة والمميزة بين الفنانتين الكويتيتين سعاد العبدالله وحياة الفهد، فيما كشفت الحلقة الثانية مواقف مفصلية بين النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، وستمر الحلقة القادمة الثلاثاء القادم على أبرز محطات الفنان الراحل بكر الشدي.

الفاسي مقدماً الحلقة الثانية للبرنامج.

ويراهن «الفاسي» في برنامجه «الحكاية مع ماجد» على تقديم مادة إعلامية توثق تاريخ الفن العربي بأسلوب عصري وجذاب، يلبّي تطلعات الجمهور المتعطش لمعرفة الجانب الإنساني من حياة نجومهم المفضلين.

«الحكاية مع ماجد» ليس مجرد حوار فني، بل هو توثيق لقصص كفاح ونجاح تروى بلسان أصحابها، لتكون جسراً يربط الجمهور بالجانب الأكثر صدقاً في حياة المشاهير.

من MBC إلى تسعة

يعد الإعلامي ماجد الفاسي من الكفاءات الوطنية التي عملت في محطة إم بي سي إف إم على مدى 8 أعوام، انتقل بعدها إلى قناة العربية التابعة لمجموعة MBC وعمل فيها 8 أعوام كمراسل ومنتج في القسم الفني، وقدم خلالها عدة برامج ناجحة مثل «على الطريق»، و«دراما رمضان».

وانضم الفاسي أخيراً إلى منصة تسعة الإعلامية الرائدة في تقديم المحتوى الرقمي المبتكر، والتي تسعى لتعزيز المشهد الإعلامي العربي عبر برامج متنوعة بجودة إنتاجية عالمية.