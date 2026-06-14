فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً أنباء استعانة الفنانة الكولومبية شاكيرا بشبيهتها لتقديم الأغنية الرئيسية في حفل افتتاح كاس العالم 2026، ردت شاكيرا بطريقة غير مباشرة على هذه الشائعات وكشفت حقيقة وجودها في الملعب من عدمه.

جلسة تصويرية

وشاركت شاكيرا متابعيها عبر منصة «إنستغرام» صور الجلسة التصويرية التي خضعت لها قبل بداية الحفل الذي أقيم في المكسيك، موجهة رسالة شكر إلى فريق العمل ودار الأزياء التي تولت تصميم ملابسها وملابس الراقصين المشاركين في العرض.

وفي أول رد لها على هذه الشائعات، قالت: «شكراً لكم على الاهتمام الرائع بي وبفريق الراقصين خلال هذا العرض الذي لا ينسى، لقد أصبح البنفسجي الفاتح والأصفر الآن مزيج الألوان المفضل لدي».

وأثارت رسالة شاكيرا تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، إذ اعتبرها البعض رداً غير مباشر على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، والتي زعمت استعانة الفنانة بشخص يشبهها للظهور في بعض مشاهد العرض.

نظارة وإطلالة مختلفة

بمجرد انتهاء حفل افتتاح كأس العالم، تناقلت مواقع التواصل أنباء استبدال شاكيرا بشخصية أخرى شبيهة لها، وذلك بعد تداول لقطات من الحفل الذي ظهرت خلاله شاكيرا مرتدية نظارة شمسية كبيرة داكنة، إلى جانب إطلالة مختلفة نسبياً من حيث لون الشعر وبعض التفاصيل الشكلية، ما دفع بعض المستخدمين للتشكيك في هويتها خلال عدد من المشاهد.

شاكيرا وكأس العالم

وشاركت شاكيرا في حفل كأس العالم 2026 بعرض فني ضخم استلهم عناصر من الثقافة المكسيكية، وسط حضور جماهيري كبير ومتابعة عالمية للحدث.

كما قدمت أداءً حماسياً لأغنية «Dai Dai» التي تجمعها بالفنان Burna Boy، لتخطف الأنظار باستعراضاتها وأدائها الحيوي الذي حظي بتفاعل واسع من الجماهير داخل الملعب وخارجه.