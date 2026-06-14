تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري محمد مرزبان عقب تعرضه لحادثة مرورية على طريق الإسماعيلية، ما استدعى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

مضاعفات خطيرة

وكشفت وسائل إعلام أن الفريق الطبي المعالج قرر وضع الفنان على جهاز التنفس الاصطناعي بعد تعرضه لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة الحادثة، في ظل استمرار المتابعة الدقيقة لوضعه الصحي.

وأكدت المصادر أن حالة مرزبان لا تزال حرجة، مشيرة إلى أن نقله إلى القاهرة في الوقت الحالي يمثل مخاطرة كبيرة بسبب عدم استقرار حالته واعتماده على أجهزة الدعم التنفسي.

ونُقل مرزبان إلى المستشفى فور وقوع الحادثة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما أوضحت مصادر طبية أن الإصابات التي تعرض لها استدعت دخوله تحت الملاحظة الطبية المكثفة.

وفي الوقت نفسه، توافد أفراد أسرة الفنان إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطورات وضعه أولاً بأول، وسط حالة من القلق والترقب بين محبيه وزملائه في الوسط الفني.

وتترقب الأسرة والجمهور أي تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان، في ظل الجهود الطبية المبذولة لاستقرار حالته خلال الساعات القادمة.