يستعد الفنان المصري بهاء سلطان والفنانة شيرين عبد الوهاب لتقديم ديو غنائي جديد، في تعاون يعيدهما معاً بعد مرور نحو 21 عاماً على آخر عمل فني جمعهما.

مرحلة التجهيز

وقال مدير أعمال الفنانة شيرينناصر بيجاتو، يجري حالياً التحضير للأغنية الجديدة، مؤكداًتوليه الإشراف على هذا التعاون المنتظر، الذي يجمع اثنين من أبرز الأصوات في الساحة الغنائية العربية.

وأوضحبأن الأغنية لا تزال في مرحلة التجهيز،ويتم العمل على تفاصيلها من حيث الكلمات والألحان، تمهيداً لتسجيلها وطرحها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن كلمات الأغنية من تأليف الشاعر عزيز الشافعي.

العودة للحفلات

وفي وقت سابق، أعلنبيجاتو،عودة شيرين عبدالوهاب لإحياء الحفلات مرة أخرى بعد فترة من الغياب، وذلك بعد تعرضها خلال الأشهر الماضية لعدد من الأزمات.