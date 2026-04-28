ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 11.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,179.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 328 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 178 شركة.


الأكثر ارتفاعاً


وكانت أسهم شركات أسمنت أم القرى، والكيميائية، ويو سي آي سي، ووفرة، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات لجام للرياضة، والصناعات الكهربائية، وأبو معطي، ونسيج، ونماء للكيماويات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و9.96%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، وكيان السعودية، وبترو رابغ، والمملكة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وبترو رابغ، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 60.27 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,888.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.