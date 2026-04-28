ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 11.44 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,179.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 328 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 178 شركة.
الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات أسمنت أم القرى، والكيميائية، ويو سي آي سي، ووفرة، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات لجام للرياضة، والصناعات الكهربائية، وأبو معطي، ونسيج، ونماء للكيماويات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و9.96%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، وكيان السعودية، وبترو رابغ، والمملكة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وبترو رابغ، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضًا بمقدار 60.27 نقطة، ليصل إلى مستوى 22,888.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
The main Saudi stock index rose today by 11.44 points, reaching a level of 11,179.95 points, with trading valued at 5.3 billion riyals.
According to the daily economic bulletin from the Saudi Press Agency for the Saudi stock market, the volume of traded shares reached 328 million shares, with 84 companies' shares recording an increase in value, while 178 companies' shares declined.
Top Gainers
The shares of Umm Al-Qura Cement Company, Chemical Company, UCI, Wafra, and Petro Rabigh were the top gainers, while the shares of Al-Jameel Sports, Electrical Industries, Abu Muti, Nassej, and Nama Chemicals experienced the most declines in trading, with the rates of increase and decrease ranging between 10.00% and 9.96%. Meanwhile, the shares of Americana, Chemical Company, Kayan Saudi Arabia, Petro Rabigh, and Kingdom were the most active in terms of volume, while the shares of Al-Rajhi, Saudi Aramco, Chemical Company, Petro Rabigh, and Kayan Saudi Arabia were the most active in terms of value.
The parallel Saudi stock index, Nomu, closed today down by 60.27 points, reaching a level of 22,888.96 points, with trading valued at 24 million riyals, and the volume of traded shares exceeded 3 million shares.